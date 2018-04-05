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Власти Кемерова намерены обеспечить безопасность всех торговых центров региона
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Власти Кемерова намерены обеспечить безопасность всех торговых центров региона 

ТАСС 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Власти Кемерова вместе с предпринимателями и МЧС намерены обеспечить полную безопасность всех торговых центров региона, заявил журналистам врио губернатора Сергей Цивилев.
"Сейчас наша задача — сделать все, чтобы трагедия [подобная пожару в торговом центре «Зимняя вишня»] не повторилась", — заявил врио руководителя области. По его словам, местные власти сейчас вместе с МЧС ведут работу по «всем торговым центрам».
Он рассказал о состоявшейся в среду встрече с руководителями всех торговых центров Кузбасса, которая прошла в кинотеатре торгового центра «Аврора». «Разговор был открытый, прямой, диалог касался того, как мы обеспечим безопасность торговых центров», — отметил Цивилев. «Мы подчеркнули, что будем поддерживать бизнес, заинтересованы в том, чтобы бизнес мог оказывать качественные услуги населению, но безопасность наших людей — прежде всего; с нарушениями требований безопасности не будем мириться ни при каких обстоятельствах», — заявил врио губернатора. По данным Цивилева, руководство всех торговых центров уже разработало собственные программы обеспечения безопасности, поскольку «заинтересовано сделать все открыто, прозрачно». "Я думаю, что мы сообща наведем порядок, по каждому торговому центру будет приниматься отдельное решение, сейчас эта энергичная работа продолжается", — сказал врио главы региона.
Он отдельно выделил вопрос оказания помощи родственникам погибших. «Идут энергично выплаты компенсаций, все, как мы обещали», — констатировал Цивилев. При этом он подчеркнул: «Одними выплатами помощь не ограничится, мы работаем буквально с каждой семьей, работа будет продолжаться долгие годы. Обстоятельства у каждой семьи разные, мы вникаем во все нюансы проблем каждого, поэтому выплаты — это только одна небольшая часть работы по оказанию помощи пострадавшим».
Врио главы региона также добавил, что решение о том, что будет на месте сгоревшего ТЦ, власти примут с учетом общественного мнения. «Мы предложили жителям открыто обсудить этот вопрос [что будет на месте сгоревшего торгового центра], точно говорю, что торгового центра там не будет», — сказал врио губернатора. Он отметил, что среди обсуждаемых вариантов — сквер или парк, в котором будет или мемориал, или часовня. По словам Цивилева, в первую очередь учитывается мнение родственников погибших.
"Когда большинство выскажется за решение, оно, несомненно, будет поддержано [властями]", — подчеркнул Цивилев, уточнив, что обсуждение займет, скорее всего, не меньше месяца.
Цивилев добавил, что остатки сгоревшего торгового центра снесут. По его словам, сейчас специалисты обследуют имеющиеся конструкции, занимаются оформлением необходимых документов.
Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, пострадали 79 человек, из них 27 детей. Рассматривается несколько версий причин пожара, в том числе короткое замыкание и поджог.
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