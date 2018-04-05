В цехе оборонного предприятия Северодвинска произошел пожар в малярном цехе

Северодвинске загорелся цех на «Севмаше» . ЧП произошло в среду, 4 марта, около 20:20, горел участок малярно-изоляционного цеха в эллинге 2.

— Через 20 минут на место прибыли расчеты Федеральной противопожарной службы № 18, возгорание оперативно было устранено. Создана комиссия, которая в течение нескольких дней должна установить причину произошедшего. По данным отдела охраны труда предприятия, пострадавших нет, материальный ущерб отсутствует, — пояснили в пресс-службе АО «ПО „Севмаш“

Сейчас цех работает в штатном режиме.