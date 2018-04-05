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В цехе оборонного предприятия Северодвинска произошел пожар в малярном цехе
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В цехе оборонного предприятия Северодвинска произошел пожар в малярном цехе 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
В Северодвинске загорелся цех на «Севмаше». ЧП произошло в среду, 4 марта, около 20:20, горел участок малярно-изоляционного цеха в эллинге 2.
— Через 20 минут на место прибыли расчеты Федеральной противопожарной службы № 18, возгорание оперативно было устранено. Создана комиссия, которая в течение нескольких дней должна установить причину произошедшего. По данным отдела охраны труда предприятия, пострадавших нет, материальный ущерб отсутствует, — пояснили в пресс-службе АО «ПО „Севмаш“
Сейчас цех работает в штатном режиме.
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