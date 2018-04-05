Эвакуация в торговом центре «Океания» оказалась учебной тревогой 

Сейчас работа «Океании» возобновлена.
Эвакуация посетителей торгового центра «Океания» на западе столицы проводилась в рамках учебной тревоги.
Представитель пресс-службы компании, управляющей ТЦ Кирилл Леонов прокомментировал «ВМ»:
— В рамках проверок торговых центров, которые проводят сотрудники прокуратуры и МЧС, прошла учебная эвакуация. После этого работа торгового центра была возобновлена.
Дежурный офицер ГУ МЧС по Москве Николай Смирнов также заявил, что сообщений о происшествиях в торговом центре по адресу Кутузовский проспект 57 не поступало.
Ранее об эвакуации сообщили очевидцы в социальных сетях.
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