Читинцам запретили посещать лес

На всей территории городского округа действует особый противопожарный режим. В связи с этим 5 апреля доступ в лес запрещен, сообщили в пресс-службе мэрии. Кроме того въезд в лесную зону дачникам разрешается исключительно при предъявлении подтверждающих документов. Сообщается также, что запрещено разведение костров и палов, а лесные дороги будут также перекрыты.

Между тем, для читинцев определен 64 квартал городского лесничества, расположенный на левом берегу Ингоды недалеко от района Черновские. Постановление об установлении особого противопожарного режима на территории 29 муниципальных районов и городских округов Забайкальского края , подписала глава края Наталья Жданова

Фото: Wikimedia Commons, Ivannesl.