Власти Забайкалья ввели ограничения на пребывание людей в лесах из-за пожаров

ЧИТА , 5 апреля. / ТАСС /. Правительство Забайкальского края в четверг ввело ограничения на пребывание людей в лесах из-за прогнозируемого роста пожарной опасности, сообщила пресс-служба губернатора.

"Подписано постановление, ограничивающее пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, а также проведение… определенных видов работ. Такие меры введены в связи с прогнозируемым с 10 апреля ростом пожарной опасности", — говорится в сообщении.

Ограничения вводятся на 20 дней — с 6 по 26 апреля. Они будут действовать на территории 20 лесничеств. Запрет не распространяется на людей, участвующих в охране и воспроизводстве лесов, а также на тех, кто тушит пожары, проводит мониторинг санитарного состояния и инвентаризацию лесов.

Губернатор Забайкалья Наталья Жданова призвала жителей края бережнее относиться к природе. «Порой наши безответственные действия приводят к тому, что загораются леса, а затем это перерастает в большие лесные пожары, на борьбу с которыми тратятся огромные силы и средства. Я призываю вас, уважаемые земляки, беречь богатства нашей земли, ее животный и растительный мир. Мы должны сохранить и передать последующим поколениям живые леса», — сказала она.

Природные пожары в Забайкалье начались в конце марта. По данным минприроды края на утро четверга, в регионе действует пять лесных пожаров на общей площади 69 га. Угрозы населенным пунктам нет. Огонь тушат 58 человек, задействовали 12 единиц техники.

В среду Жданова установила особый противопожарный режим на территории 29 из 35 муниципальных образований Забайкальского края. Это сделано для предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами.