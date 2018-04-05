Свыше 100 стройплощадок в Подмосковье проверят на пожарную безопасность

Проверки соблюдения пожарной безопасности объектов строительства на территории Подмосковья проведут инспекторы Главгосстройнадзора Московской области и регионального ГУ МЧС России , говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.

«Акция «Стройплощадка — безопасная территория» является ежегодной. В этом году в рамках совместных рейдов планируется проверить более 100 объектов строительства. Особое внимание при проведении надзорных мероприятий будет уделено проблемным объектам долевого строительства», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр строительного комплекса региона Максим Фомин

Сотрудники Главгосстройнадзора осмотрят территорию строящихся объектов, проверят соблюдение требований пожарной безопасности при проведении работ. Инспекторы МЧС России проверят бытовые городки, расположенные за территорией строительства, на соответствие требованиям пожарной безопасности. Всем выявленным в ходе проверок недостаткам компетентные органы дадут правовую оценку и примут меры по их устранению.

График профилактических рейдов «Стройплощадка — безопасная территория» будет утвержден в ходе совещания в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области с представителями Главного управления МЧС России по Московской области, которое состоится 9 апреля.

«С начала текущего года на проверенных объектах выявлено 202 нарушения содержания строительных площадок. В настоящее время устранено 120 нарушений. Устранение остальных находится на контроле инспекторского состава. Наложены штрафные санкции на сумму более 10 миллионов рублей», — отметил Фомин.

Он также уточнил, что процесс обеспечения пожаробезопасности на стройке требует повышенной ответственности всех участников строительства — от проектировщика до подрядчика.

Стройплощадка является местом высокой пожарной опасности, поэтому к обеспечению безопасности нахождения на таких объектах предъявляются особые требования. На строительных площадках должны находиться первичные средства пожаротушения. Кроме того, все находящиеся на территории объекта сотрудники обязаны неукоснительно соблюдать правила техники безопасности.