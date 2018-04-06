Более 50 человек эвакуировали на пожаре в больнице в Череповце

В 00.19 сработала сигнализация в Вологодской областной клинической больнице № 2 на ул. Данилова, 15. Возгорание произошло в 2-этажном кирпичном здании инфекционного отделения. Спустя всего 5 минут пожарные были на месте ЧП.

К половине первого ночи пламя было потушено. На месте работали 9 единиц техники и 29 пожарных. Площадь пожара составила всего 1 кв. метр — сгорел матрас и постельные принадлежности, стены внутри закопчены. В результате сильного задымления из здания эвакуировали 54 человека, из них — 28 детей.

По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание во время работы люминесцентной лампы. Пострадавших нет.