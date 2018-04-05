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Названа причина пожара в московском торговом центре «Персей»
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Названа причина пожара в московском торговом центре «Персей» 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
При пожаре один человек погиб, шестеро пострадали.
Причиной пожара в московском торговом центре «Персей», по предварительным данным, стала перегрузка электросетей, которая вызвала короткое замыкание, сообщает «КВ» со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.
Пожар на складе в торговом центре «Персей для детей» произошел 4 апреля востоке Москвы, погиб один человек и пострадали шестеро спасателей. Один из них находится в тяжелом состоянии, другие — в состоянии средней тяжести.
В качестве основной версии пожара в ТЦ рассматривается большая нагрузка на электросети, предварительная причина — короткое замыкание»,
— сказал собеседник агентства.
По материалам: ptzgovorit.ru
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