Названа причина пожара в московском торговом центре «Персей»

При пожаре один человек погиб, шестеро пострадали.

Причиной пожара в московском торговом центре «Персей», по предварительным данным, стала перегрузка электросетей, которая вызвала короткое замыкание, сообщает «КВ» со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

Пожар на складе в торговом центре «Персей для детей» произошел 4 апреля востоке Москвы , погиб один человек и пострадали шестеро спасателей. Один из них находится в тяжелом состоянии, другие — в состоянии средней тяжести.

В качестве основной версии пожара в ТЦ рассматривается большая нагрузка на электросети, предварительная причина — короткое замыкание»,

— сказал собеседник агентства.