Храмы Орла проверили перед Пасхой

Во время профилактических осмотров инспекторы Государственного пожарного надзора проверяют противопожарное состояние храмов, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. В церквях и соборах есть источники открытого огня, которые являются пожароопасными объектами. Для обеспечения безопасности необходимо строго соблюдать правила при организации и проведении Пасхальных богослужений.

В пасхальных мероприятиях будет участвовать много прихожан и особую важность имеет гарантия их безопасного пребывания в местах совершения богослужений. Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Орлу посетили храмы и провели обследование на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. Они обращали внимание на обеспечение свободного доступа к путям эвакуации, работоспособность автоматической сигнализации, средств пожаротушения и исправность электропроводки.

Со священнослужителями и гражданами был проведён инструктаж по мерам безопасности и действиям на случай возникновения пожара и ЧС.