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Храмы Орла проверили перед Пасхой
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Храмы Орла проверили перед Пасхой 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
Сотрудники МЧС по Орловской области накануне православного праздника проводят инструктажи со служителями храмов.
Во время профилактических осмотров инспекторы Государственного пожарного надзора проверяют противопожарное состояние храмов, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. В церквях и соборах есть источники открытого огня, которые являются пожароопасными объектами. Для обеспечения безопасности необходимо строго соблюдать правила при организации и проведении Пасхальных богослужений.
В пасхальных мероприятиях будет участвовать много прихожан и особую важность имеет гарантия их безопасного пребывания в местах совершения богослужений. Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Орлу посетили храмы и провели обследование на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. Они обращали внимание на обеспечение свободного доступа к путям эвакуации, работоспособность автоматической сигнализации, средств пожаротушения и исправность электропроводки.
Со священнослужителями и гражданами был проведён инструктаж по мерам безопасности и действиям на случай возникновения пожара и ЧС.
Сообщение Храмы Орла проверили перед Пасхой появились сначала на РИА 57.
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