«Русский лес» в Ставрополе вырастет на 20 гектаров

Площадь ставропольского заказника «Русский лес» увеличат, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе регионального Минприроды

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды заключило государственный контракт на изменение границ природного заказника «Русский лес». Площадь леса под охраной государства увеличится на 20 гектаров: теперь в него войдут участки, которые прежде сдавались в аренду или были заняты незаконным строительством.

На территории заказника ограничена любая деятельность, вредящая охраняемым животным и растениям или снижающая экологическую ценность территории. Это значит, что горожане могут гулять по лесу и собирать грибы, но для охоты, заготовки дров и сбора редких растений им понадобится разрешающий документ. Такой подход позволит Русскому лесу сохранить видовое многообразие и по-прежнему оставаться природным памятником регионального значения.