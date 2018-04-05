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«Русский лес» в Ставрополе вырастет на 20 гектаров
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«Русский лес» в Ставрополе вырастет на 20 гектаров 

АиФ Ставрополье 31 минуту назад
Фото: АиФ Ставрополье
Площадь ставропольского заказника «Русский лес» увеличат, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе регионального Минприроды.
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды заключило государственный контракт на изменение границ природного заказника «Русский лес». Площадь леса под охраной государства увеличится на 20 гектаров: теперь в него войдут участки, которые прежде сдавались в аренду или были заняты незаконным строительством.
На территории заказника ограничена любая деятельность, вредящая охраняемым животным и растениям или снижающая экологическую ценность территории. Это значит, что горожане могут гулять по лесу и собирать грибы, но для охоты, заготовки дров и сбора редких растений им понадобится разрешающий документ. Такой подход позволит Русскому лесу сохранить видовое многообразие и по-прежнему оставаться природным памятником регионального значения.
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