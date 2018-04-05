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На Ставрополье расширят заказник «Русский лес»
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На Ставрополье расширят заказник «Русский лес» 

ТАСС 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
ПЯТИГОРСК, 5 апреля. /ТАСС/. Государственный природный заказник краевого значения «Русский лес» на Ставрополье будет расширен более чем на 20 га за счет дополнительного включения ряда участков природной территории, сообщили в четверг в пресс-службе краевого Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.
"Это поможет сохранить ландшафтное и биологическое разнообразие заказника «Русский лес», — отметил министр Андрей Хлопянов, слова которого приводит пресс-служба.
По результатам корректировки границ в территорию заказника планируется включить лесные участки, ранее предоставленные в аренду в соответствии с лесным законодательством, а также часть земель, незаконно предоставленных для жилищного строительства. «Площадь этих участков составит более 20 га. На них будет ограничена любая деятельность, снижающая экологическую ценность территории или причиняющая вред охраняемым объектам животного и растительного мира и среде их обитания», — сообщили в министерстве.
В министерстве отметили, что в октябре 2017 года в границы заказника «Русский лес» также были включены ранее предоставленные в аренду для рекреационной деятельности лесные участки общей площадью свыше 10,9 га.
Государственный природный заказник краевого значения «Русский лес» площадью почти 7,6 тыс. га — первый образованный на территории края для сохранения и восстановления самого крупного естественного лесного массива в центре Предкавказья с редкими сохранившимися видами флоры и фауны. Расположен на территории Шпаковского района и города Ставрополя, на склоне Ставропольской горы. На территории есть реки Русская, Медведка и Татарка с притоками. Животный мир представлен краснокнижными птицами, млекопитающими и насекомыми, а 17 видов растений и один вид грибов внесены в Красную книгу России.
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