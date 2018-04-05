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В Пятигорске в двух ТЦ нашли нарушения норм пожарной безопасности
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В Пятигорске в двух ТЦ нашли нарушения норм пожарной безопасности 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ПЯТИГОРСК, 5 апр — РИА Новости. Суд приостановил работу торговых центров «Вершина Плаза» и «Галерея» в Пятигорске из-за нарушения правил пожарной безопасности, сообщает Ставропольский краевой суд.
Ранее по той же причине в Ставрополе были закрыты ТЦ «Космос» и «Москва». Проверки в крае начались после трагедии в Кемерово, где в торговом центре «Зимняя вишня» в результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
"Пятигорский городской суд принял к производству иски прокурора города, обратившегося в суд с требованием о запрете эксплуатации помещений торгово-развлекательного центра «Вершина Плаза» и торгово-развлекательного центра «Галерея» до устранения выявленных нарушений противопожарного режима", — говорится в сообщении.
По искам приняты обеспечительные меры в виде временного запрета доступа в здания ТРЦ до вступления в законную силу решений суда, уточняется в сообщении. Суд готовит дела к рассмотрению.
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