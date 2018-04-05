Дознаватели, полдня разгребавшие завалы в сгоревшем Rich Family, назвали две возможные причины пожара 

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Сегодня ночью с Тюмени сгорел магазин игрушек «RichFamily»: разбушевавшееся пламя тушили почти 70 человек

Застрахован? Проверяли после трагедии в Кемерово? Отвечаем на главные вопросы о пожаре в Rich Family