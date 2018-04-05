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Дознаватели, полдня разгребавшие завалы в сгоревшем Rich Family, назвали две возможные причины пожара
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Дознаватели, полдня разгребавшие завалы в сгоревшем Rich Family, назвали две возможные причины пожара 

72.ru 2 часа назад
Фото: 72.ru
В областном МЧС озвучили предварительные причины пожара в гипермаркете детских товаров Rich Family, который произошел ночью 5 апреля. Помещение было оборудовано охранной сигнализацией. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного от сотрудников ЧОПа. — Дознаватели сейчас рассматривают две основные версии — короткое замыкание электропроводки или занесение открытого источника огня, — рассказал 72.ru Сергей Юсько, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области. Известно, что в гипермаркете детских товаров ночью дежурил сторож. Возгорание случилось в помещении склада. Точная сумма ущерба пока не установлена, но сотрудники МЧС подтверждают, что огнем поврежден весь товар. В администрации новосибирской сети детских гипермаркетов 72.ru рассказали, что помещение магазина и весь товар были застрахованы. Сейчас предприниматели ищут новую площадку для продолжения бизнеса в Тюмени. Гипермаркет Rich Family не успели проверить на пожарную безопасность. Визит сотрудников МЧС и представителей прокуратуры был запланирован на 12 апреля.
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