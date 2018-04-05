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Мужчина разбился насмерть, спасаясь от пожара в отеле в Эрбиле
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Мужчина разбился насмерть, спасаясь от пожара в отеле в Эрбиле 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Два человека погибли в результате взрыва и последовавшего за ним пожара в гостинице в столице Иракского Курдистана. Среди жертв оказался и сын владельца отеля, отмечает Rudaw. Очевидцы сняли на видео неудачную попытку одного из сотрудников спастись от огня.
Причиной произошедшего утром 4 апреля пожара, по предварительной версии, стало короткое замыкание, в результате которого взорвался установленный на крыше здания газогенератор. Сын владельца гостиницы оказался в тот момент в непосредственной близости от агрегата и получил смертельные травмы.
Огонь быстро охватил всю крышу, так что попавшему в ловушку сотруднику комплекса не оставалось ничего другого, кроме как перемахнуть через небольшое ограждение и повиснуть на карнизе здания. Силы быстро оставили его — мужчина разжал руки и приземлился на припаркованную у входа гостиницу. Несмотря на своевременную помощь врачей, спасти его не удалось — вечером того же дня сотрудник отеля скончался.
На тушение огня ушло несколько часов, а после осмотра помещений пожарные сделали неутешительный вывод — здание было оборудовано спасательными лестницами, но на крышу ни одна из них не вела, а газогенератор был установлен с нарушением всех норм безопасности.
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