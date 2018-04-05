Крупный арсенал боеприпасов обезвредили в Саратовской области

Опасную находку обнаружили жители села Поповка.

Нашедшие большое число снарядов сразу же позвонили в полицию, сообщив что в лесном массиве у села Поповка обнаружены предметы, похожие на боеприпасы. Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН. Специалисты обследовали найденные предметы и подтвердили: находка опасна! Почти 240 единиц артиллерийских взрывателей могли взорваться в любую минуту.

Саперы саратовского ОМОНа вывезли боеприпасы на специализированный полигон, где они были уничтожены.