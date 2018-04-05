Торговый центр «Никита» в Брянске планируют закрыть из-за нарушения пожарной безопасности

БРЯНСК , 5 апреля. / ТАСС /. Торговый центр «Никита » в Брянске планируется закрыть из-за нарушений норм пожарной безопасности. Об этом в четверг ТАСС сообщил источник в контролирующих органах, осуществляющих проверки безопасности региональных торговых центров.

"Из-за несоблюдения норм пожарной безопасности будет приостановлена деятельность торгового центра «Никита», расположенного в Бежицком районе Брянска", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что во время проверок специалисты выявили в торговом центре нарушения норм пожарной безопасности. При этом характер нарушений собеседник ТАСС не уточнил. Решение о приостановлении деятельности приняли вечером 4 апреля. Как ожидается, далее документ передадут в Службу судебных приставов, и в течение суток работу торгового центра приостановят до устранения нарушений.

Торговый центр «Никита» расположен в Брянске на улице Ульянова, в четырехэтажном кирпичном здании под одной крышей находятся торговый центр с продуктовым супермаркетом, магазины одежды, фитнес-центр, ресторан, боулинг, гостиница.

Собеседник агентства добавил, что проверки торговых центров в Брянске сейчас продолжаются, выявляются различные нарушения, однако до сих пор ни по одному брянскому торговому центру решения о приостановке деятельности не выносилось.