Прокуратура требует закрыть кинотеатр в ТЦ Астрахани из-за нарушений пожарной безопасности

АСТРАХАНЬ , 5 апреля. / ТАСС /. Один из старейших кинотеатров в торговом центре «Гранд Ривер» в Астрахани может быть закрыт по решению суда из-за проблем с пожарной безопасностью. Об этом сообщила журналистам в четверг представитель прокуратуры Астраханской области Юлия Свитина.

"Установлено, что в нарушение требований законодательства о пожарной безопасности в кинозалах киноцентра «Киноостров» отсутствует автоматическая пожарная сигнализация и эвакуационное освещение, не проведена обработка металлических элементов строительных конструкций комплекса огнезащитным составом, не соответствует нормам система оповещения и управление эвакуацией людей. В целях устранения нарушений руководителю торгового комплекса внесено представление, в суд направлено исковое заявление с ходатайством о приостановлении деятельности киноцентра до полного устранения нарушений", — сказала Свитина.

Как уточнили ТАСС в кинотеатре, деньги за приобретенные билеты возвратят в полном объеме, руководство приносит свои извинения посетителям. Как сообщается на официальном сайте киноцентра, он не будет работать по 11 апреля.

"Наш кинотеатр — один из старейших в Астрахани, в нем работало шесть залов, они вмещали от 30 до 165 человек. Приносим свои извинения посетителям", — отметили в киноцентре.