Ещё
Прокуратура требует закрыть кинотеатр в ТЦ Астрахани из-за нарушений пожарной безопасности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прокуратура требует закрыть кинотеатр в ТЦ Астрахани из-за нарушений пожарной безопасности 

ТАСС 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
АСТРАХАНЬ, 5 апреля. /ТАСС/. Один из старейших кинотеатров в торговом центре «Гранд Ривер» в Астрахани может быть закрыт по решению суда из-за проблем с пожарной безопасностью. Об этом сообщила журналистам в четверг представитель прокуратуры Астраханской области Юлия Свитина.
"Установлено, что в нарушение требований законодательства о пожарной безопасности в кинозалах киноцентра «Киноостров» отсутствует автоматическая пожарная сигнализация и эвакуационное освещение, не проведена обработка металлических элементов строительных конструкций комплекса огнезащитным составом, не соответствует нормам система оповещения и управление эвакуацией людей. В целях устранения нарушений руководителю торгового комплекса внесено представление, в суд направлено исковое заявление с ходатайством о приостановлении деятельности киноцентра до полного устранения нарушений", — сказала Свитина.
Как уточнили ТАСС в кинотеатре, деньги за приобретенные билеты возвратят в полном объеме, руководство приносит свои извинения посетителям. Как сообщается на официальном сайте киноцентра, он не будет работать по 11 апреля.
"Наш кинотеатр — один из старейших в Астрахани, в нем работало шесть залов, они вмещали от 30 до 165 человек. Приносим свои извинения посетителям", — отметили в киноцентре.
Ранее торговые центры и кинотеатры региона проверили на соблюдение правил пожарной безопасности, итоги будут известны позже. Проверки проводились в связи с прошедшим крупным пожаром в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове, в результате которого погибли 64 человека.
ТАСС: последние новости
Молодого человека, прыгнувшего с 4 этажа при пожаре в Кемерове, перевели из реанимации Лже-пожарные после трагедии в Кемерове стали продавать мурманским пенсионерам огнетушители Власти Кемерова намерены обеспечить безопасность всех торговых центров региона
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Подмосковье обвалились цены на дачи53
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма111
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова85
Россия нашла способ борьбы с украинским пиратством53
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции223
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
ДТП
02:06
Как горит российский шоколад
Общество Экономика
06:15
Лавров сравнил Запад со Страной чудес
Политика
00:59
Массовая драка на стройке попала на видео
Происшествия
01:48
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Политика
02:50
Сугробы в столице уменьшились еще на 3 см
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение