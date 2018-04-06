Прокуратура и МЧС выявили нарушения правил пожарной безопасности во всех ТЦ Астрахани

"Основные усилия были направлены на проверку больших торговых центров с развлекательными зонами. Их в Астрахани шесть — в «Ярмарке» выявлено 18 нарушений, в «Сити» -17, в «Декстере» -15, в «Алимпике» -13, в «Гранд Ривере» — 7, и в «Трех котах» — 7". Практически половина недостатков связаны с недостатками капитального характера, требующими финансового вложения и времени на устранение, и половина — режимные, в том числе допущенные должностными лицами, ответственными за пожарную безопасность", — сказал Евстафьев.

По его словам, в ТЦ «Гранд Ривер» прокуратура потребовала приостановить работу кинотеатра «Киноостров», в частности из-за отсутствия автоматической пожарной сигнализации и эвакуационного освещения. Евстафьев также отметил, что в Астраханской области проверяют не только торговые центры, но и объекты с массовым пребыванием людей — больницы, дома престарелых, школы, гостиницы, детские центры, банкетные залы и даже оптовые рынки. На сегодняшний день проверены 66 объектов, нарушений не нашли только в 26 организациях. Всего же до 30 апреля проверят 345 объектов.

"Продолжайте проверки всех объектов, где есть скопление людей — вплоть до библиотек и рынков. Что касается торговых центров, мы на следующей неделе проведем совещание с собственниками и руководителями. Они должны понимать серьезность ситуации и степень ответственности: если в ближайшее время не будут исправлены недостатки по линии пожарной безопасности, то последует наказание — вплоть до закрытия центров", — подчеркнул Жилкин.

В свою очередь прокурор Астраханской области Александр Лычагин заметил, что проверки соблюдения правил пожарной безопасности в астраханских общественных местах проводятся регулярно. Так, в прошлом году выявлено почти 500 нарушений закона, более половины из них — в местах пребывания людей. В каждом случае были приняты меры прокурорского реагирования.