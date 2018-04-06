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Прокуратура и МЧС выявили нарушения правил пожарной безопасности во всех ТЦ Астрахани
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Прокуратура и МЧС выявили нарушения правил пожарной безопасности во всех ТЦ Астрахани 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Главный региональный
АСТРАХАНЬ, 6 апреля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС и прокуратуры при проведении внеплановых проверок обнаружили нарушения правил пожарной безопасности во всех торговых центрах Астрахани. Как сообщил в пятницу губернатору Астраханской области Александру Жилкину начальник ГУ МЧС по региону Игорь Евстафьев, до 30 апреля проверят 345 объектов с массовым пребыванием людей.
"Основные усилия были направлены на проверку больших торговых центров с развлекательными зонами. Их в Астрахани шесть — в «Ярмарке» выявлено 18 нарушений, в «Сити» -17, в «Декстере» -15, в «Алимпике» -13, в «Гранд Ривере» — 7, и в «Трех котах» — 7". Практически половина недостатков связаны с недостатками капитального характера, требующими финансового вложения и времени на устранение, и половина — режимные, в том числе допущенные должностными лицами, ответственными за пожарную безопасность", — сказал Евстафьев.
По его словам, в ТЦ «Гранд Ривер» прокуратура потребовала приостановить работу кинотеатра «Киноостров», в частности из-за отсутствия автоматической пожарной сигнализации и эвакуационного освещения. Евстафьев также отметил, что в Астраханской области проверяют не только торговые центры, но и объекты с массовым пребыванием людей — больницы, дома престарелых, школы, гостиницы, детские центры, банкетные залы и даже оптовые рынки. На сегодняшний день проверены 66 объектов, нарушений не нашли только в 26 организациях. Всего же до 30 апреля проверят 345 объектов.
"Продолжайте проверки всех объектов, где есть скопление людей — вплоть до библиотек и рынков. Что касается торговых центров, мы на следующей неделе проведем совещание с собственниками и руководителями. Они должны понимать серьезность ситуации и степень ответственности: если в ближайшее время не будут исправлены недостатки по линии пожарной безопасности, то последует наказание — вплоть до закрытия центров", — подчеркнул Жилкин.
В свою очередь прокурор Астраханской области Александр Лычагин заметил, что проверки соблюдения правил пожарной безопасности в астраханских общественных местах проводятся регулярно. Так, в прошлом году выявлено почти 500 нарушений закона, более половины из них — в местах пребывания людей. В каждом случае были приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее торговые центры и кинотеатры региона проверили на соблюдение правил пожарной безопасности, итоги будут известны позже. Проверки проводились в связи с прошедшим крупным пожаром в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове, при котором погибли 64 человека.
ТАСС: последние новости
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 Ещё 7 источников 
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