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Полицейские и дружинники проводят рейды по профилактике лесных пожаров в Приморском крае
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Полицейские и дружинники проводят рейды по профилактике лесных пожаров в Приморском крае 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В Приморском крае по итогам первого квартала зарегистрировано 57 природных пожаров на площади около пяти тысячи гектаров. На территории Уссурийского городского округа введен особый противопожарный режим.
В тушении природных пожаров задействовано свыше 700 сотрудников органов внутренних дел и 223 единицы автотранспорта. Ведется круглосуточный мониторинг складывающейся обстановки. В настоящее время угрозы населенным пунктам нет.
Участковые уполномоченные полиции и члены добровольных народных дружин проводят профилактические беседы с местными жителями по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности. Гражданам вручают информационные материалы, объясняют, что возникновение пожаров в природной среде происходит из-за нарушения правил пожарной безопасности при уборке придомовых территорий, незатушенных костров, отжига сухой растительности сборщиками дикоросов. Природные пожары могут создать угрозу жилому сектору.
За три месяца сотрудниками полиции и дружинниками проведено 90 рейдовых мероприятий, направленных на выявление и пресечение нарушений правил пожарной безопасности в лесах. Главная цель проведения таких рейдов — профилактика лесных пожаров.
Помимо этого, в рамках мероприятий по правовому информированию гражданам напоминают: виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут административную или уголовную ответственность.
Так, в отношении четырех приморцев, виновных в нарушении правил пожарной безопасности, составлены административные протоколы. Статьей 8.32 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (Нарушение требований пожарной безопасности) предусмотрены штрафные санкции. Для граждан размер штрафа составляет до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — до 30 тысяч рублей, для юридических лиц — до 500 тысяч рублей.
За уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем предусмотрена уголовная ответственность. Статья 261 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает ответственность в виде штрафа в размере до 3 миллионов рублей, либо в виде лишения свободы на срок до 10 лет с выплатой штрафа.
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