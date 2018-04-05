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На улице Грина и в других местах ЮЗАО произошли загорания мусора
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На улице Грина и в других местах ЮЗАО произошли загорания мусора 

Вестник Бутова 1 час назад
По-прежнему оставляет желать лучшего пожарная обстановка. За три месяца нынешнего года на территории Юго-Западного округа произошло 208 пожаров и загораний. Это на 26 случаев меньше, чем за первый квартал 2017 года. Но для радости особых поводов нет: во время этих пожаров погибли 2 человека, а ещё 9 пострадали. Погибших и пострадавших могло быть ещё больше, но, к счастью, 12 человек были спасены из огня сотрудниками МЧС.
В первом квартале этого года пожарные выезжали на загорания квартир, домов и мусоросборников, горение мусора на открытых площадках и на лестничных клетках, а также на загорания машин.
К частым пожарам в мусоросборниках добавились загорания мусора в контейнерах, и на открытых территориях ЮЗАО. В числе очагов неблагополучия оказался и наш бутовский дом 1, корпус 2 по улице Грина.
А вот другие адреса неблагополучия на территории ЮЗАО:
— улица Генерала Тюленева, дом 25, корпус 1;
— улица Тарусская, дом 22, корпус 1;
— улица Голубинская, дом 7, корпус 2;
— улица Изюмская, дом 61;
— Ленинский проспект, дом 69.
Уважаемые бутовчане и жители ЮЗАО!
Напоминаем Вам, что при обнаружении пожара либо признаков горения (задымлении, запаха гари) необходимо:
— сообщить о происходящем по телефону «101» или «01», — при этом не забывайте указать точный адрес, место и характер возгорания, а также назвать свою фамилию и номер своего телефона;
— по возможности принять меры к эвакуации людей и приступить к тушению пожара имеющимися средствами. Помните: во время пожара следует воздержаться от открытия окон и дверей, а также нельзя разбивать стёкла.
Берегите себя и своё имущество!
Помните, что пожар легче предупредить, чем потушить.
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