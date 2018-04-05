Из «Сан Сити» на улицу вывели сотрудников

Днём 5 апреля в новосибирского МФК «Сан Сити» эвакуировали сотрудников.

Эвакуация произошла после 15 часов дня — людей вывели из офисной части здания.

Это уже вторая эвакуация из комплекса за 8 дней — 29 марта людей выводили из торговой части.