Ещё
Из «Сан Сити» на улицу вывели сотрудников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова

Из «Сан Сити» на улицу вывели сотрудников 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Днём 5 апреля в новосибирского МФК «Сан Сити» эвакуировали сотрудников.
Эвакуация произошла после 15 часов дня — людей вывели из офисной части здания.
Это уже вторая эвакуация из комплекса за 8 дней — 29 марта людей выводили из торговой части.
ngs.ru: последние новости
Воет каждые 15 минут: в новосибирском ТЦ пожарную тревогу начали включать в каждом магазине Над Ипподромской поднялся столб дыма Из МФЦ на площади Труда эвакуировали 2 тысячи человек
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма117
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова51
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции252
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании109
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»634
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
02:06
Роспотребнадзор проверит горящий шоколад
Общество Экономика
01:48
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Политика
02:50
Сугробы в столице уменьшились еще на 3 см
Общество Новости Москвы
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Новый облик Леонтьева удивил Интернет
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение