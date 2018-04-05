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Власти Калининградской области объявили о начале пожароопасного сезона в регионе
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Власти Калининградской области объявили о начале пожароопасного сезона в регионе 

ТАСС 1 час назад
Фото: АиФ
КАЛИНИНГРАД, 5 апреля. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов Калининградской области объявило о начале пожароопасного сезона в регионе. Соответствующий приказ подписал министр природных ресурсов и экологии региона, сообщила в четверг пресс-служба регионального правительства.
"Опасность природных пожаров в области возрастает в связи с установлением устойчивой теплой погоды. Пожароопасный сезон длится до осени и завершится в зависимости от погодных условий", — рассказали ТАСС в пресс-службе, напомнив, что в прошлом году он завершился в конце сентября.
В ведомстве добавили, что для области не характеры крупные пожары в лесных массивах. В сезоне 2017 года было зафиксировано только три очага огня в лесах на общей площади в 2,5 га. В министерстве пояснили, что в основном в регионе горят поля, а пожары происходят из-за палов травы.
По данным Россельхознадзора, в марте из-за палов травы на полях в области огнем пройдено более 42 тыс. га земель сельхозназначения. Чаще всего горят необрабатываемые поля, в лесах пожары не фиксировались. Региональное минприроды также предупредило об опасности палов травы, которые потенциально угрожают лесам и дачным поселкам, уничтожают полезную микрофлору земель и ведут к гибели животных.
В целях борьбы с природными пожарами в регионе запустили бесплатное приложение для мобильных устройств, разработанное ФБУ «Авиалесоохрана», с помощью которого жители могут сообщить об обнаруженных очагах огня в соответствующие службы. Работают также телефоны системы 112 и мобильное приложение «Берегите лес». Службы охраны лесов усилили мониторинг ситуации в области.
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