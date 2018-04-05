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В Калининградской области объявлено о начале пожароопасного сезона
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В Калининградской области объявлено о начале пожароопасного сезона 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Приказ подписал министр природных ресурсов и экологии Калининградской области Олег Ступин. По данным Рослесхоза, на территории региона за месяц произошло выгорело 42 тыс. га земель. Причина возгораний — палы травы на полях.
«Ведомство вместе с МЧС и правоохранительными органами намерено предпринимать жесткие административные меры к собственникам земельных участков и другим лицам, по вине которых в лесах региона возникли пожары», — подчеркнул Олег Ступин.
Напомним, что за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрен штраф: для физлиц — от 1000 до 1500 рублей, для должностных лиц — от 6000 до 11000 рублей; для юридических лиц — от 150 000 до 200 000 рублей.
Предусмотрено и наказание за «действия, повлекшие возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества».
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