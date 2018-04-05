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Все жители аварийного дома № 10 по улице Кулибина покинули здание
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Все жители аварийного дома № 10 по улице Кулибина покинули здание 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Представители городской и районных администраций в ходе встречи сообщили оставшимся жильцам аварийного дома, что из-за высокой угрозы обрушения здания им необходимо переехать на место временного пребывания в санаторий имени Володарского, передает пресс-служба мэрии города.
«Произошедшая ситуация подтолкнула к тому, что на уровне субъекта было принято решение о введении режим ЧС. В связи с этим мы принимаем все необходимые меры для срочного расселения аварийного дома. В рабочем порядке расселение ведется последние два месяца. С учетом последних событий, думаю, что никого убеждать не нужно в необходимости срочно покинуть здание. Первоочередная наша задача — избежать трагедии, обеспечить вашу безопасность и сохранить вам жизнь», — сказал Виктор Кувайцев.
В течение дня все жители выехали из дома № 10 по улице Кулибина. Всем нуждающимся была оказана помощь в переезде. Напомним, из-за обрушения угла торцевой части стены и кровли дома, в регионе был введен режим Чрезвычайной ситуации. Для жителей дома был организован транспорт для дальнейшей транспортировки. В санатории имени Володарского жильцам аварийного дома будет бесплатно обеспечено проживание и питание.
Фото: пресс-служба мэрии Пензы
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