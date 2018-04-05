Опасный торговый центр выявили в Балахне

Торговый центр, в отдельных помещениях которого нарушаются требования пожарной безопасности, выявили следователи в ходе проверки в Балахне. Об этом сообщает СУ СК по Нижегородской области.

Часть площади ТЦ на площади Советской используются перевозчиками для отправки пассажиров региональных и муниципальных маршрутов. По итогам пожарно-технической и электро-технической экспертиз удалось установить, что данные помещения не отвечают требованиям пожарных регламентов. Здесь существует постоянная опасность поражения электрическим током и возникновения пожара, что создает угрозу жизни и здоровью пассажиров, диспетчеров и персонала.

Вскоре действиям лиц, допустивших нарушения, дадут юридическую оценку. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что нижегородские братья-депутаты Александр и Владимир Глушковы, в результате мошеннических действий которых жители Балахны остались без автостанции, объявлены в международный розыск.