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Опасный торговый центр выявили в Балахне
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Опасный торговый центр выявили в Балахне 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: В городе N
Торговый центр, в отдельных помещениях которого нарушаются требования пожарной безопасности, выявили следователи в ходе проверки в Балахне. Об этом сообщает СУ СК по Нижегородской области.
Часть площади ТЦ на площади Советской используются перевозчиками для отправки пассажиров региональных и муниципальных маршрутов. По итогам пожарно-технической и электро-технической экспертиз удалось установить, что данные помещения не отвечают требованиям пожарных регламентов. Здесь существует постоянная опасность поражения электрическим током и возникновения пожара, что создает угрозу жизни и здоровью пассажиров, диспетчеров и персонала.
Вскоре действиям лиц, допустивших нарушения, дадут юридическую оценку. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что нижегородские братья-депутаты Александр и Владимир Глушковы, в результате мошеннических действий которых жители Балахны остались без автостанции, объявлены в международный розыск.
Напомним, после трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» в Нижегородской области проходят внеплановые проверки в местах массового пребывания людей. Корреспондент ИА «В городе N» сама выехала в нижегородские торговые центры и попробовала оценить, как в них обеспечивается безопасность посетителей.
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