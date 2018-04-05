Беспилотники будут мониторить леса Южного Урала в пожароопасный сезон

Беспилотные летательные аппараты будут наблюдать за лесами в Челябинской области и выявлять очаги возгорания в пожароопасный сезон, сообщает пресс-служба губернатора.

Бороться с огнём в лесах в этом году будут более 5,5 тыс. человек и 1,7 тыс. единиц техники. По словам начальника главного управления лесами Челябинской области Виктора Блинова, в муниципалитетах патрулировать леса будут специальные мобильные бригады. Кроме того, за лесопожарной ситуацией будет следить авиация и система космического мониторинга.

«У каждого главы муниципалитета есть алгоритм подготовки к пожароопасному сезону, прошу обеспечить выполнение всех мероприятий. Мы должны ликвидировать возгорание в очаге, нельзя допустить распространения огня на большие площади», — отметил глава региона Борис Дубровский

Обратить особое внимание на подготовку к пожароопасному сезону губернатор поручил главам Красноармейского, Кунашакского, Верхнеуральского, Сосновского и Кизильского районов, где в прошлом году произошло больше всего пожаров.

Напомним, пожароопасный сезон в 2018 году стартует с 15 апреля. В прошлом году от огня на Южном Урале пострадало более 3 тысяч гектаров леса.