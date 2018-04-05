Ещё
Спасатели вертолетом эвакуировали охотника из отдаленного зимовья в Бурятии в Иркутск
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Спасатели вертолетом эвакуировали охотника из отдаленного зимовья в Бурятии в Иркутск 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ИРКУТСК, 5 апреля. /ТАСС/. Иркутские спасатели МЧС эвакуировали вертолетом из отдаленного зимовья в Тункинском районе Бурятии охотника, которому потребовалась срочная медицинская помощь, сообщила в четверг пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
"Вертолетом Ми-8 МЧС России с четырьмя спасателями Байкальского поисково-спасательного отряда мужчина был доставлен в город Иркутск и передан врачам скорой помощи", — сказали в пресс-службе.
Эвакуация охотника из труднодоступной местности была затруднены особенностями рельефа этой территории. Сначала спасатели пытались добраться до места назначения на аэроглиссере по замерзшей реке от байкальского поселка Утулик (Иркутской области). «Примерное расстояние до места назначения — более 60 километров. После пройденных 10 километров стало ясно, что ледовые забереги высотой до полутора метров не позволят нам продвинуться дальше. Был рассмотрен еще один вариант эвакуации пострадавшего при помощи снегоходов через перевал Чертовы Ворота, но из-за большого количества снега, крутости склонов и неблагоприятной лавинной обстановки пришлось от него отказаться. Поэтому была задействована авиация», — отметили в спасательном главке.
В пресс-службе Министерства здравоохранения Иркутской области ТАСС пояснили, что эвакуированный мужчина был доставлен в Иркутскую горбольницу № 1 в среду и в тот же день прооперирован. «Сейчас его состояние стабильное, средней степени тяжести, из реанимации он переведен в общую палату», — сказала сотрудник пресс-службы.
ТАСС: последние новости
Цивилев: жители Кузбасса будут вместе с властью определять приоритеты развития Магазин игрушек загорелся в Тюмени В Волгоградской области эвакуируют жителей из-за паводка
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма116
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова50
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции254
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании107
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»640
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
02:06
Роспотребнадзор проверит горящий шоколад
Общество Экономика
01:48
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Политика
02:50
Сугробы в столице уменьшились еще на 3 см
Общество Новости Москвы
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Новый облик Леонтьева удивил Интернет
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение