В Камышине из-за курильщика из дома эвакуировали 26 жильцов

Спасатели эвакуировали 26 человек из жилого дома в Камышине Волгоградской области в результате возгорания, произошедшего по вине курильщика.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МЧС, диспетчер пожарно-спасательной службы получил сообщение о пожаре в шестом микрорайоне 5 апреля в 07:10. В девятиэтажке в одной из квартир загорелись домашние вещи на площади трех квадратных метров. Расчетам 29-й пожарно-спасательной части удалось потушить огонь в 07:24.

В результате возгорания никто не пострадал. Спасатели предполагают, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении.