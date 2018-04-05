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В Камышине из-за курильщика из дома эвакуировали 26 жильцов
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В Камышине из-за курильщика из дома эвакуировали 26 жильцов 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Спасатели эвакуировали 26 человек из жилого дома в Камышине в Волгоградской области в результате возгорания, произошедшего по вине курильщика.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МЧС, диспетчер пожарно-спасательной службы получил сообщение о пожаре в шестом микрорайоне 5 апреля в 07:10. В девятиэтажке в одной из квартир загорелись домашние вещи на площади трех квадратных метров. Расчетам 29-й пожарно-спасательной части удалось потушить огонь в 07:24.
В результате возгорания никто не пострадал. Спасатели предполагают, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении.
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