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В Тольятти ночью шестеро пожарных тушили автомобиль
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В Тольятти ночью шестеро пожарных тушили автомобиль 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
Ночью 5 апреля на оперативный номер дежурного МЧС поступило сообщение о возгорании автомобиля в Автозаводском районе Тольятти. По прибытии на улицу Тополиную шестеро огнеборцев приступили к тушению. Локализовать возгорание удалось в 3:37, еще через минуту пожар был полностью ликвидирован, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области. По предварительным данным, во время происшествия никто не пострадал. Точную причину случившегося и ущерб предстоит установить специалистам.
Фото: ГУ МЧС России по Самарской области
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