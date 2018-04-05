В Тольятти ночью шестеро пожарных тушили автомобиль 

Ночью 5 апреля на оперативный номер дежурного МЧС поступило сообщение о возгорании автомобиля в Автозаводском районе Тольятти. По прибытии на улицу Тополиную шестеро огнеборцев приступили к тушению. Локализовать возгорание удалось в 3:37, еще через минуту пожар был полностью ликвидирован, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области. По предварительным данным, во время происшествия никто не пострадал. Точную причину случившегося и ущерб предстоит установить специалистам.
Фото: ГУ МЧС России по Самарской области