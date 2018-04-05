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В Екатеринбурге произошел пожар: есть жертвы
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В Екатеринбурге произошел пожар: есть жертвы 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Пожар произошел ранним утром на улице Восстания, 125. Загорелся частный дом огонь распространился на площадь 20 квадратных метров. На борьбу с огнем было направлено 4 единицы техники и 15 человек личного состава. Полностью потушить сгоревшие конструкции удалось в 10:15 утра.
В результате пожара погибло три человека, пострадали вещи, потолочное перекрытие и чердак. На месте работают следователи, которые выясняют все обстоятельства трагедии. По предварительным данным, погибшие люди были без определенного места жительства. Криминальный характер их смерть не носит.
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