В Екатеринбурге произошел пожар: есть жертвы

Пожар произошел ранним утром на улице Восстания, 125. Загорелся частный дом огонь распространился на площадь 20 квадратных метров. На борьбу с огнем было направлено 4 единицы техники и 15 человек личного состава. Полностью потушить сгоревшие конструкции удалось в 10:15 утра.

В результате пожара погибло три человека, пострадали вещи, потолочное перекрытие и чердак. На месте работают следователи, которые выясняют все обстоятельства трагедии. По предварительным данным, погибшие люди были без определенного места жительства. Криминальный характер их смерть не носит.