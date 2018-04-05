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Паводковые воды затопили первый этаж поликлиники в Саратове
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Паводковые воды затопили первый этаж поликлиники в Саратове 

ТАСС 1 час назад
Фото: АиФ
САРАТОВ, 5 апреля. /ТАСС/. Первый этаж поликлиники в поселке Жасминном в Саратове оказался затоплен из-за половодья. Сейчас в учреждении откачивают воду, пациентов временно принимают в другом здании, сообщил ТАСС в четверг руководитель пресс-службы минздрава Саратовской области Александр Колоколов.
Пациенты поликлиники публикуют в социальных сетях фотографии с места ЧП, на которых запечатлены кабинеты и коридоры под слоем воды в несколько сантиметров. Пользователи соцсетей активно обсуждают случившееся.
"Данная проблема на контроле [регионального] минздрава — вода из помещений откачивается с помощью помп, прием пациентов временно ведется в соседнем здании, то есть в другом крыле медучреждения", — сказал Колоколов. Он добавил, что подтопления происходят каждый год из-за того, что поликлиника находится в цокольном и на первом этажах жилого дома в низине поселка.
"В период половодья там нередко случается подтопление, так как система канализации и водоотведения дома не справляется с потом воды. В этот период ведется ручная откачка воды с помощью помп, часть специалистов и пациентов переводятся в соседнее здание", — пояснил Колоколов.
Собеседник агентства добавил, что единственный способ решить проблему — построить новое здание поликлиники. «Вопрос решается, уже практически готов проект сметной документации нового здания. Надеемся, что с вводом новой поликлиники, данная проблема будет исчерпана», — добавил представитель минздрава.
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