В торговых центрах Северодвинска нашли нарушения безопасности

Прокуратура Северодвинска провела проверки исполнения законодательства о пожарной безопасности в местных торговых центрах.

Как сообщают в пресс-службе ведомства, уже найдены нарушения в работе двух известных в городе центров — « ЦУМ » и «Сити». В обоих зданиях были заперты на ключ эвакуационные выходы. Кроме того, в двух кинозалах «ЦУМа» отсутствуют дополнительные эвакуационные выходы, а в одном зале на стене висела табличка «Выход», хотя такового там просто не было. В «Сити» не оказалось актов проверок внутреннего водопровода и системы дымоудаления.

По результатам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.