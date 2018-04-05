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В торговых центрах Северодвинска нашли нарушения безопасности
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В торговых центрах Северодвинска нашли нарушения безопасности 

АиФ Архангельск 1 час назад
Фото: АиФ Архангельск
Прокуратура Северодвинска провела проверки исполнения законодательства о пожарной безопасности в местных торговых центрах.
Как сообщают в пресс-службе ведомства, уже найдены нарушения в работе двух известных в городе центров — «ЦУМ» и «Сити». В обоих зданиях были заперты на ключ эвакуационные выходы. Кроме того, в двух кинозалах «ЦУМа» отсутствуют дополнительные эвакуационные выходы, а в одном зале на стене висела табличка «Выход», хотя такового там просто не было. В «Сити» не оказалось актов проверок внутреннего водопровода и системы дымоудаления.
По результатам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Напомним, многочисленные проверки торговых центров проводятся из-за трагического пожара в Кемерово. Ранее стало известно о нарушениях пожарной безопасности в торговых центрах Котласа — не готовы к ЧП оказались 10 зданий.
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