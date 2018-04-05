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Каменку засыпали углем
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Каменку засыпали углем 

ТВ-МИГ 2 часа назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области
В Суздале на реке Каменка проведены работы по чернению льда на участке 100 квадратных метров. К выполнению мероприятия было привлечено шесть человек от МБУ «Благоустройство» и задействовано 150 литров шлама угля.
Отмечу, что чернение льда и его распиловка — профилактические меры. Лед на опасных участках посыпают угольной пылью, торфом, песком или золой. Солнечные лучи действуют на темные участки сильнее и таяние происходит быстрее.
В пресс-службе регионального управления МЧС добавляют, что в Вязниковском районе на реке Клязьма в конце марта была проведена распиловка льда на двух участках реки общей протяженностью один километр.
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