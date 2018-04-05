Каменку засыпали углем

Суздале на реке Каменка проведены работы по чернению льда на участке 100 квадратных метров. К выполнению мероприятия было привлечено шесть человек от МБУ «Благоустройство» и задействовано 150 литров шлама угля.

Отмечу, что чернение льда и его распиловка — профилактические меры. Лед на опасных участках посыпают угольной пылью, торфом, песком или золой. Солнечные лучи действуют на темные участки сильнее и таяние происходит быстрее.

В пресс-службе регионального управления МЧС добавляют, что в Вязниковском районе на реке Клязьма в конце марта была проведена распиловка льда на двух участках реки общей протяженностью один километр.