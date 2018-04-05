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Склады в Энгельсе тушили 26 пожарных
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Склады в Энгельсе тушили 26 пожарных 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
На тушение цеха вчера днем в Энгельсе выезжали 26 пожарных. Как сообщили подробности в ГУ МЧС по Саратовской области, ЧП случилось на территории промзоны. Сообщение о возгорании поступило на пульт «01» в 16:17. Очевидцы сообщили, что горит склад в здании производственного цеха на улице Индустриальный тупик. На место прибыли 8 пожарных подразделений — 26 огнеборцев.
Как оказалось, в помещении площадью в 20 квадратных метрах горела вытяжная труба. По предварительным данным, возгорание произошло из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.
Сведений о пострадавших пока не поступало. Причина ЧП устанавливается.
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