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Хозяева сгоревшего дома в поселке Шарташ отсудили 5 миллионов рублей у энергетиков
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Хозяева сгоревшего дома в поселке Шарташ отсудили 5 миллионов рублей у энергетиков 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
Собственники частного дома в поселке Шарташ, где произошел пожар в 2016 году, выиграли дело против «Екатеринбургэнергосбыта» в суде. Теперь энергетики должны выплатить им более 5 миллионов рублей.
Как рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда, возгорание в доме в переулке Грузинском, 11 началось из-за «теплового проявления аварийного режима работы электросчетчика на сгораемые материалы». А счетчик вспыхнул от того, что электрощиток на опоре ЛЭП был остановлен с отступлениями от норм. Таково было заключение экспертов о причинах пожара, признанное Кировским судом Екатеринбурга.
Дом сильно пострадал из-за пожара: ущерб имуществу, по экспертному мнению, составил 3 миллиона 523 тысячи рублей. Жильцы пытались решить вопрос в досудебном порядке, но не удалось, поэтому они пошли в Кировский суд с иском против ОА «Екатеринбургэнергосбыт» и АО «ЕЭСК».
Суд встал на сторону пострадавших и вынес решение взыскать с энергетиков сумму ущерба, а также штраф за то, что не стали решать дело добровольно.
— Также с АО «Екатеринбургэнергосбыт» в пользу каждого из членов семьи взыскано в счет компенсации морального вреда 20 тысяч рублей, штраф за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителей — 10 тысяч рублей, всего — на общую сумму 30 тысяч рублей каждому, — дополнили в суде.
Всего «Энергосбыт» должен выплатить истцам 5 миллионов 379 тысяч 915 рублей.
Ответчик уже успел подать апелляцию, но судебная коллегия оставила решение в силе.
В самой компании «Екатеринбургэнергосбыт» пообещали прокомментировать эту историю в ближайшее время.
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