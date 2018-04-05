В Перми в бараке сгорели двое мужчин

Двое мужчина сгорели на пожаре, который произошёл в двухэтажном деревянном доме барачного типа в пермском посёлке Архиерейка.

ГУ МЧС по Пермскому краю , сообщение о пожаре поступило ночью. Соседи увидели дым и открытое горение на втором этаже дома и позвонили в пожарную охрану. На место прибыли пожарные. Во время ликвидации возгорания они обнаружили двух мужчин: 47 и 62 лет без признаков жизни. В тушении пожара было задействовано 10 единиц техники и 34 человека личного состава.

По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении. Выяснилось, что дом был расселён в 2015-м году, ранее его был признали аварийным. По факту пожара проводится проверка.