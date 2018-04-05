Ночной пожар: в Самаре на Революционной сгорел микроавтобус

В ночь на четверг, 5 апреля, в Самаре произошел пожар. На пересечении Революционной и Мичурина сгорел микроавтобус. Как огнеборцы боролись с пламенем, смотрите на видео.

— У микроавтобуса горел моторный отсек и передняя часть салона. Похоже на поджог. Пожарные быстро потушили, но машину не восстановить, — рассказал очевидец.

По информации ГУ МЧС России по Самарской области, сообщение на пульт дежурного поступило в 0:22. На месте работали 4 пожарных-спасателя и 2 единицы спецтехники. С огнем удалось справиться в 0:32.