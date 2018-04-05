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Ночной пожар: в Самаре на Революционной сгорел микроавтобус
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Ночной пожар: в Самаре на Революционной сгорел микроавтобус 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
В ночь на четверг, 5 апреля, в Самаре произошел пожар. На пересечении Революционной и Мичурина сгорел микроавтобус. Как огнеборцы боролись с пламенем, смотрите на видео.
— У микроавтобуса горел моторный отсек и передняя часть салона. Похоже на поджог. Пожарные быстро потушили, но машину не восстановить, — рассказал очевидец.
По информации ГУ МЧС России по Самарской области, сообщение на пульт дежурного поступило в 0:22. На месте работали 4 пожарных-спасателя и 2 единицы спецтехники. С огнем удалось справиться в 0:32.
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