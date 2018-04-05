В Рыбинске ночью подожгли «Мерседес»

Около трех часов ночи сильных хлопок разбудил жильцов новостроек на улице Юбилейной в Рыбинске . Во дворе дома 54, корпус 2 вспыхнул «Мерседес».

— В три часа ночи раздались взрывы, хлопки, которые меня разбудили. Смотрю в окно — пожарная едет. На парковке у новых домов на ул. Юбилейной пожар. Утром увидели там 2 обугленные машины, — написал анонимно участник группы «Подслушано в Рыбинске».

МЧС рассказали, что на стоянке возле дома сгорел «Мерседес», от огня пострадали ещё две машины: «КИА-Сид» и «Форд»

— Люди не пострадали, — сказали в Главном управлении МЧС России по Ярославской области . — Причины пожара устанавливаются.

Ночное происшествие активно начали обсуждать местные жители — спорили о том, поджог это или машина по каким-то причинам загорелась сама. Оказывается, не зря у некоторых закрались подозрения.

— С камер «Ател» посмотрели запись, — написала Юлия Карева в группе «Подслушано в Рыбинске» в соцсети «ВКонтакте». — Подожгли «Мерседес». Хозяин пришёл только после звонка пожарных.