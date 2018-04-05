На Пасху курские спасатели будут работать в режиме «Повышенная готовность»

Специалисты проверили более 200 храмов и проинструктировали около 700 человек

К празднованию Пасхи в Курской области приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности населения. В этот день будут организованы дежурства аварийно-спасательной и пожарной служб и бригад скорой помощи. Около 100 сотрудников территориальных органов надзорной деятельности будут работать в усиленном режиме.

В преддверии подготовки к Пасхальным торжествам инспекторами взято на учет более 200 храмов, проинструктированы около 700 человек.

Особое внимание специалисты уделили исправности электрооборудования, средств связи с пожарной охраной, состоянию путей эвакуации, обеспеченности и исправности первичных средств пожаротушения, состоянию водоснабжения, наличию и исправности установок пожарной сигнализации.

— Мы сотрудничаем с местной епархией на протяжении длительного времени. На постоянной основе проводятся профилактические беседы как со священнослужителями, так и с прихожанами, — говорит заместитель начальника Главного управления МЧС России по Курской области Дмитрий Демьяненко. — Всего в мероприятиях по обеспечению безопасности в период проведения праздника будет задействовано более 600 человек и 280 единиц техники.

С 7 по 9 апреля спасатели переведены в режим функционирования «Повышенная готовность». В этот период будет круглосуточно дежурить межведомственный областной оперативный штаб.

Дежурная смена Центра управления в кризисных ситуациях Курской области в круглосуточном режиме будет координировать действия дежурно-диспетчерских служб органов управления функциональных и территориальной подсистем, беспрерывный мониторинг оперативной обстановки.