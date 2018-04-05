Ещё
На Пасху курские спасатели будут работать в режиме «Повышенная готовность»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова

На Пасху курские спасатели будут работать в режиме «Повышенная готовность» 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Специалисты проверили более 200 храмов и проинструктировали около 700 человек
К празднованию Пасхи в Курской области приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности населения. В этот день будут организованы дежурства аварийно-спасательной и пожарной служб и бригад скорой помощи. Около 100 сотрудников территориальных органов надзорной деятельности будут работать в усиленном режиме.
В преддверии подготовки к Пасхальным торжествам инспекторами взято на учет более 200 храмов, проинструктированы около 700 человек.
Особое внимание специалисты уделили исправности электрооборудования, средств связи с пожарной охраной, состоянию путей эвакуации, обеспеченности и исправности первичных средств пожаротушения, состоянию водоснабжения, наличию и исправности установок пожарной сигнализации.
— Мы сотрудничаем с местной епархией на протяжении длительного времени. На постоянной основе проводятся профилактические беседы как со священнослужителями, так и с прихожанами, — говорит заместитель начальника Главного управления МЧС России по Курской области Дмитрий Демьяненко. — Всего в мероприятиях по обеспечению безопасности в период проведения праздника будет задействовано более 600 человек и 280 единиц техники.
С 7 по 9 апреля спасатели переведены в режим функционирования «Повышенная готовность». В этот период будет круглосуточно дежурить межведомственный областной оперативный штаб.
Дежурная смена Центра управления в кризисных ситуациях Курской области в круглосуточном режиме будет координировать действия дежурно-диспетчерских служб органов управления функциональных и территориальной подсистем, беспрерывный мониторинг оперативной обстановки.
Курские известия: последние новости
В Курской области огнеборцы потушили пожар в здании Огнеборцы провели классный час в курской школе В Курске пройдёт конкурс «Горячие сердца»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма117
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова52
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции243
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании110
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»628
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
02:06
Роспотребнадзор проверит горящий шоколад
Общество Экономика
01:48
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Политика
02:50
Сугробы в столице уменьшились еще на 3 см
Общество Новости Москвы
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Новый облик Леонтьева удивил Интернет
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение