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Торговый центр в Балахнинском районе признали опасным
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Торговый центр в Балахнинском районе признали опасным 

АиФ Нижний Новгород 31 минуту назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Торговый центр Балахнинского района, часть помещений которого используется перевозчиками для отправки пассажиров региональных и муниципальных маршрутов, признали опасным. Об этом сообщает региональный следственный комитет.
«Заключениями пожарно-технической и электро-технической экспертиз установлено, что помещения, используемые для отправки пассажиров, работы диспетчеров и персонала, не отвечают требованиям пожарных регламентов», — говорится в сообщении.
Еще одно нарушение — постоянная опасность поражения электрическим током и возникновения пожара.
Следователи обещают, что действиям лиц, допустивших нарушения, будет дана юридическая оценка.
Напомним, что после трагедии в ТЦ Кемерово в Нижегородской области организованы проверки мест массового пребывания.
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