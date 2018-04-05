Торговый центр в Балахнинском районе признали опасным

Торговый центр Балахнинского района, часть помещений которого используется перевозчиками для отправки пассажиров региональных и муниципальных маршрутов, признали опасным. Об этом сообщает региональный следственный комитет.

«Заключениями пожарно-технической и электро-технической экспертиз установлено, что помещения, используемые для отправки пассажиров, работы диспетчеров и персонала, не отвечают требованиям пожарных регламентов», — говорится в сообщении.

Еще одно нарушение — постоянная опасность поражения электрическим током и возникновения пожара.

Следователи обещают, что действиям лиц, допустивших нарушения, будет дана юридическая оценка.