Ещё
В Волгоградской области двое курильщиков выгнали из квартир всех соседей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова

В Волгоградской области двое курильщиков выгнали из квартир всех соседей 

v1.ru 2 часа назад
Фото: v1.ru
В Волгоградской области из-за двух невнимательных курильщиков эвакуировали больше 40 жителей.
— Вчера днем закуривший в комнате мужчина устроил пожар в доме на улице Симонова в Дзержинском районе, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. — Спасатели вывели из дома 15 человек и потушили огонь за 13 минут.
Сегодня утром своих соседей разбудил курильщик из Камышина.
— Возгорание началось в девятиэтажке в шестом микрорайоне, — добавили волгоградские спасатели. — Пожарным из 29-й спасательной части пришлось эвакуировать 26 человек. После этого они за 14 минут затушили пламя в квартире курильщиков.
v1.ru: последние новости
В Волгограде за две минуты эвакуировали торговый центр «Пирамида» В Волгоградской области во время паводка погибла вдова ветерана войны В «Диамант» на Комсомольской в Волгограде нагрянули пожарные
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма117
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова52
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции243
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании110
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»628
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
02:06
Роспотребнадзор проверит горящий шоколад
Общество Экономика
01:48
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Политика
02:50
Сугробы в столице уменьшились еще на 3 см
Общество Новости Москвы
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Новый облик Леонтьева удивил Интернет
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение