В Волгоградской области двое курильщиков выгнали из квартир всех соседей

Волгоградской области из-за двух невнимательных курильщиков эвакуировали больше 40 жителей.

— Вчера днем закуривший в комнате мужчина устроил пожар в доме на улице Симонова в Дзержинском районе, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. — Спасатели вывели из дома 15 человек и потушили огонь за 13 минут.

Сегодня утром своих соседей разбудил курильщик из Камышина

— Возгорание началось в девятиэтажке в шестом микрорайоне, — добавили волгоградские спасатели. — Пожарным из 29-й спасательной части пришлось эвакуировать 26 человек. После этого они за 14 минут затушили пламя в квартире курильщиков.