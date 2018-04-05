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Военный городок в Гатчине остался без света
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Военный городок в Гатчине остался без света 

РИА «ФедералПресс» 33 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как передает пресс-служба регионального МЧС, без электроэнергии остался Сиверский военный городок в Гатчинском районе Ленинградской области. Сообщение об отключении света поступило 5 апреля в 8:45 утра.
В зону отключения попали 29 домов, в которых проживают 1303 человека. Над устранением нарушений работы электроэнергии работает бригада «Оборонэнерго» из 3 человек и одной единицы техники.
Время восстановления питания пока неизвестно.
Ранее в октябре 2017 года почти 2 тысячи жителей Гатчинского района остались без отопления. Отключение произошло из-за коммунальной аварии.
Фото: pixabay.com
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