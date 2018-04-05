Рассвет начался с пожара на Приднепровской ТЭС

Об этом сообщает местное издание «Информатор».

«Полиция проезжала мимо Приднепровской ТЭС и заметила на ее территории клубы огня. Что-то вспыхнуло, но взрыва не было. Полиция сразу же подъехала на КПП предприятия, сообщила о происшествии, но охрана уже была проинформирована. Они оповестили руководство предприятия и вызвали на место ГосЧС. Версия о теракте на данный момент не подтверждается», — рассказал лейтенант полиции Егор Егорин.

В связи с тем, что данное предприятие является охраняемым объектом, вход на территорию тепловой электростанции строго запрещен. Полиция осмотрела прилегающие территории. Никакие подозрительные объекты и личности выявлены не были.

По предварительной информации, загорелось открытое распределительное устройство. Жертв и пострадавших нет.