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Рассвет начался с пожара на Приднепровской ТЭС
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Рассвет начался с пожара на Приднепровской ТЭС 

Украина.ру 31 минуту назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает местное издание «Информатор».
«Полиция проезжала мимо Приднепровской ТЭС и заметила на ее территории клубы огня. Что-то вспыхнуло, но взрыва не было. Полиция сразу же подъехала на КПП предприятия, сообщила о происшествии, но охрана уже была проинформирована. Они оповестили руководство предприятия и вызвали на место ГосЧС. Версия о теракте на данный момент не подтверждается», — рассказал лейтенант полиции Егор Егорин.
В связи с тем, что данное предприятие является охраняемым объектом, вход на территорию тепловой электростанции строго запрещен. Полиция осмотрела прилегающие территории. Никакие подозрительные объекты и личности выявлены не были.
По предварительной информации, загорелось открытое распределительное устройство. Жертв и пострадавших нет.
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