В Абакане экстренно эвакуировали воспитанников детского сада

Накануне вечером детей дошкольного учреждения, расположенного по улице Ивана Ярыгина, экстренно эвакуировали. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, пожарные и медицинские работники. Как выяснилось, поводом для беспокойств стала подозрительная коробка, стоявшая на подоконнике в раздевалке одной из групп детского сада.

Территорию вокруг дошкольного учреждения оцепили, а подозрительный предмет проверили кинолог со служебно-розыскной собакой. Внутри оказался разобранный шуруповерт, который никакой опасности для окружающих не представлял, отметили в пресс-службе МВД по Республике Хакасия

Фото: pixabay.com.