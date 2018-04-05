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В Абакане экстренно эвакуировали воспитанников детского сада
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В Абакане экстренно эвакуировали воспитанников детского сада 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Накануне вечером детей дошкольного учреждения, расположенного по улице Ивана Ярыгина, экстренно эвакуировали. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, пожарные и медицинские работники. Как выяснилось, поводом для беспокойств стала подозрительная коробка, стоявшая на подоконнике в раздевалке одной из групп детского сада.
Территорию вокруг дошкольного учреждения оцепили, а подозрительный предмет проверили кинолог со служебно-розыскной собакой. Внутри оказался разобранный шуруповерт, который никакой опасности для окружающих не представлял, отметили в пресс-службе МВД по Республике Хакасия.
Фото: pixabay.com.
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