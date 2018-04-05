В сгоревшем доме в Кировском районе нашли труп женщины и маленького ребенка

На пожаре в деревне Войпала в Кировском районе Ленинградской области погибли женщина и 3-летний ребенок.

Сообщение о пожаре в доме с пристройкой поступило в региональное управление МЧС России по региону вечером 19 марта. Тогда сообщалось, что обошлось без погибших.

4 апреля был произведен дополнительных осмотр места происшествия, во время которого на пепелище были обнаружены останки тел женщины и ребенка.

Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», в огне погибли 41-летняя сожительница собственника дома и его дочь 2015 года рождения.

Тела погибших доставлены в морг на экспертизу для установления причин смерти.