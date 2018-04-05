Под Волгоградом пиротехники подорвали ледовый затор 

Специалисты три раза подрывали ледовый затор в русле реки Вязовка, расположенном в Еланском районе Волгоградской области.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МЧС, спасатели круглосуточно заняты ликвидацией последствий паводка и оказанием помощи жителям подтопленных населенных пунктов. Вместе с ними работают 240 коллег из Донского СЦ, Южного и Северо-Кавказского РПСО, аэромобильная группа из Саратовской области общей численностью.
В общей сложности с паводком в регионе борется 803 специалиста, из которых 424 — сотрудники МЧС. Используется 220 единиц техники.