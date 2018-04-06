В девятиэтажке на юге Волгограда загорелась шахта лифта

В Красноармейском районе Волгограда в девятиэтажном доме на проспекте Героев Сталинграда вчера, 5 апреля, поздно вечером пожарным пришлось тушить шахту лифта. Из-за пожара были эвакуировать жильцов.

Вечер после трудового дня вчера перестал быть спокойным для жильцов дома № 47 около десяти часов. Почувстовав запах дыма, волгоградцы вызвали спасателей.

— Где-то около десяти часов вечера у нас в доме загорелась шахта лифта, вызвали спасателей, которые очень быстро приехали на вызов, — рассказали V1.ru жильцы дома. — Пришлось эвакуироваться. Потушили пожар уже через полчаса.

По данным экстренных служб, пожар в шахте лифта вспыхнул, предположительно, из-за короткого замыкания проводки. Никто из людей не пострадал.