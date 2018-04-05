«Детей выводили пожарные»: из-за горящего дома в Ленинском районе эвакуировали 20 человек

В четверг утром, 5 апреля, из дома №3а на улице Энергетиков эвакуировали 20 жильцов, в том числе двоих детей. Едкий дым заполнил второй подъезд из-за пожара в квартире на пятом этаже. О происшествии 74.ru сообщили очевидцы.

— Проснулась около восьми утра от криков на улице и шума машин, — рассказала челябинка Екатерина. — Выглянула в окно, а там пожарная машина. Потом пожарные начали бегать по подъезду. Я выглянула — вся лестничная клетка оказалась залита водой. Насколько я поняла, на пятом этаже замкнула проводка. Потом пожарные начали выводить детей. Спросила, что мне делать, мне ответили — выходить. В итоге жильцов вывели на улицу, где мы провели около двух часов. Недавно мне разрешили вернуться в квартиру.

Эвакуировали 20 человек

— Сигнал о возгорании поступил в 8:17. К дому были направлены четыре автоцистерны и одна автолестница. В подъезде был едкий запах дыма. В дальнейшем пожарные выявили, что на пятом этаже внутри квартиры произошло возгорание, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона. — Была проведена эвакуация 20 человек, в том числе двоих детей. Их вывели через подъезд с помощью спасательных комплектов.

На пожаре погиб мужчина-инвалид.