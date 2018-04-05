Госдума может начать расследование причин пожара в Кемерове

Госдуме собрано уже 93 подписи для начала парламентского расследования причин пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове

Об этом сообщил 5 апреля член фракции КПРФ Алексей Куринный журналистам перед началом пленарного заседания. « Фракция КПРФ и другие оппозиционные фракции собрали уже достаточное количество подписей — 93 под обращением с целью проведения парламентского расследования. Необходимое количество подписей собрано», — сказал Куринный.

По его словам, решать, состоится это расследование или нет, будет вся палата. Коммунисты считают необходимым как можно скорее провести расследование, чтобы поправить законодательство.