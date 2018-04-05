Ещё
В шестиэтажке в Казани во время пожара погибла семейная пара
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Юлия Скрипаль заговорила
Юлия Скрипаль заговорила

В шестиэтажке в Казани во время пожара погибла семейная пара 

АиФ Казань 2 часа назад
Фото: АиФ Казань
ЧП произошло вечером 4 апреля на улице Зур Урам,11 в Советском районе Казани.
В половине седьмого вечера в службу спасения обратились соседи, которые почувствовали запах дыма и гари из квартиры, где жили пожилые супруги -90 летний мужчина и его 81-летняя парализованная жена, инвалид 1 группы. К месту вызова помимо пожарных отправили скорую, полицию, электриков, газовиков.
Пожарные по прибытии не зафиксировали возгорания, а когда спустя некоторое время проникли в квартиру через балкон, обнаружили тела супругов. Парализованная жена лежала на диване в комнате. Пожилой муж — на полу в кухне, его тело обгорело. Очагом пожара стал холодильник, также загорелись деревянный пол и часть кухонной мебели, обои. Но из-за недостатка кислорода возгорание прекратилось.
Предварительная причина пожара — нарушение правил устройств и эксплуатация электрооборудования, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.
Отметим, что по данным МЧС республики, за прошедшие три месяца на 7% увеличилось число погибших людей на пожарах (46 против 43 за аналогичный период прошлого года).
Всего в РТ с начала года зарегистрировали 690 пожаров (в 2017 году было 702). Пострадали 68 человек, что на 26% больше уровня прошлого года.
Рост пожаров зарегистрирован в 17-ти районах — в Агрызском, Алексеевском, Алькеевском, Балтасинском, Верхнеуслонском, Высокогорском, Елабужском, Кайбицком, Камско-Устьинском, Менделевском, Нижнекамском, Спасском, Тетюшском, Черемшанском, Чистопольском, Ютазинском районах и Набережных Челнах.
АиФ Казань: последние новости
Тушить нечем. Какие нарушения обнаружили в казанских ТЦ В Казани почтут память погибших при пожаре в Кемерове В ночь на Рождество челнинцы увидели в небе необычную вспышку
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Войска ВВО подняты по тревоге123
«Крым захватим танками»376
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова130
В Подмосковье обвалились цены на дачи101
Россия нашла способ борьбы с украинским пиратством123
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение