В шестиэтажке в Казани во время пожара погибла семейная пара

ЧП произошло вечером 4 апреля на улице Зур Урам,11 в Советском районе Казани

В половине седьмого вечера в службу спасения обратились соседи, которые почувствовали запах дыма и гари из квартиры, где жили пожилые супруги -90 летний мужчина и его 81-летняя парализованная жена, инвалид 1 группы. К месту вызова помимо пожарных отправили скорую, полицию, электриков, газовиков.

Пожарные по прибытии не зафиксировали возгорания, а когда спустя некоторое время проникли в квартиру через балкон, обнаружили тела супругов. Парализованная жена лежала на диване в комнате. Пожилой муж — на полу в кухне, его тело обгорело. Очагом пожара стал холодильник, также загорелись деревянный пол и часть кухонной мебели, обои. Но из-за недостатка кислорода возгорание прекратилось.

Татарстана. Предварительная причина пожара — нарушение правил устройств и эксплуатация электрооборудования, сообщает пресс-служба МЧС

Отметим, что по данным МЧС республики, за прошедшие три месяца на 7% увеличилось число погибших людей на пожарах (46 против 43 за аналогичный период прошлого года).

Всего в РТ с начала года зарегистрировали 690 пожаров (в 2017 году было 702). Пострадали 68 человек, что на 26% больше уровня прошлого года.